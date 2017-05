Cacho Castaña, contra Cristina Kirchner: "Deben 100 palos verdes y se pasean por Europa"

"No le tengo más miedo a nada. Estuve dos meses en coma, no iba a hablar nunca más y ahora estoy cantando", dijo. "Hoy tomo agua mineral, no fumo, estoy aburrido y hago gimnasia. El Cacho de hace 20 años no hubiera sido feliz así, pero la verdad es que no sé qué le diría, porque ese Cacho estaba drogado. No me acuerdo de nada", arrancó a contar Cacho.

También analizó la letra de uno de sus temas más populares. "Si hoy escribo 'Si te agarro con otro, te mato', estamos hasta las pelotas", reflexionó. "Una canción no te lleva a matar a nadie. Lo que te puede llevar es la droga o la mala educación desde chico. Esa canción la cantaba en sentido metafórico y divertido. No es un tema machista, para nada", se defendió y aseguró que se encuentra a favor del movimiento Ni una menos.

El cantante opinó sobre la Justicia en el país, y fue muy crítico. "Siempre caemos en lo mismo. Estamos tratando de acomodar las cosas, pero los poderosos al otro día se van caminando. Deben 100 palos verdes y se pasean por Europa, y al que roba una manzana lo meten preso. Esto es joda". Cuando le preguntaron si se refería a Cristina Kirchner, Cacho respondió de manera irónica. "Nooooo, ¿te parece? Todo lo contrario".