Burlando cruzó a la ex del Polaco: "Las acusaciones son parte de una puesta en escena"

Ante la conmoción que generó la denuncia por violencia de género que presentó Valeria Aquino contra El Polaco, en Infama fueron tras el testimonio de Fernando Burlando, abogado del cantante, quien desmintió los dichos de la bailarina contra su ex pareja y negó "categóricamente" que haya sucedido lo que ella describió en su presentación ante la Justicia.

"Es parte de una puesta en escena un poco mayor. Ezequiel viene sufriendo todo tipo de requerimientos, pedidos, por qué no también amenazas, en las que ponía como moneda de cambio a la menor (en referencia a Alma, la hija de Valeria y El Polaco)", señaló Burlando en una entrevista telefónica.

Luego, en relación con el contenido de la denuncia, donde Aquino describe una presunta agresión ("Me agarró de los pelos y me arrastró", dijo), el abogado sostuvo que "uno la lee y parece haber sido víctima de tormentos permanentes y torturas. Y me parece que no es una situación que siquiera pueda probarse".

"Yo niego categóricamente que haya sucedido algo así porque estas situaciones, normalmente, se traslucen. Hay infinidad de ejemplos, como el caso del anestesista. La historia judicial ha dicho que en circunstancias de estas características, donde hay tanto escándalo, los vecinos siempre intervienen. Les propongo que vayan a ver a los vecinos no solo del lugar donde vivían Ezequiel y Valeria, sino que vayan a ver a los vecinos de donde vive actualmente Valeria a ver quién se maneja y con qué tipo de conducta en el día de la fecha", agregó el abogado.

