Burlando, abogado del Polaco: "Valeria Aquino tiene mucha desidia y no le gusta trabajar"

Valeria Aquino, la exnovia del cantante y madre de su hija Alma. Fernando Burlando representa legalmente al Polaco en su lucha por la cuota alimentaria con, la exnovia del cantante y madre de su hija Alma.





dialogó con este medio para contar cómo sigue el tema legal entre ambos y desmintió a Aquino, quien afirmó que ni Burlando ni El famoso abogadoy desmintió a Aquino, quien afirmó que ni Burlando ni el Polaco quisieron ayudarla a conseguir trabajo para mantener a su hija alma.





"Tuvo un pensamiento mal intencionado, dejó entrever que el Polaco era agresivo con ella, dejó una puerta abierta para que la gente se interese en lo que diga. Cuando hay un menor de por medio, no se hace, no se miente así. Encima con un tema tan sensible como ese".

Agregó: "Se firmó un convenio, jamás el Polaco dejó de pasarle alimentos a la nena. Eso se comparte con los papás. Él se hace cargo de todo. Ella no trabaja desde que se separó. Le dijimos que abra una cuenta y no quiere, dice que no tiene CUIT, hay cierto desgano. Son personalidades, ella tiene desidia".





Para completar, el profesional declaró: "Aparentemente, hubo un conflicto entre ellos y el Polaco no quiere. Quiere tener una buena relación a futuro porque es la mamá de su hija. Pero no podemos permitir que de manera intencional se quiera dañar la imagen del Polaco con cosas que no son ciertas".

, dijo el letrado.