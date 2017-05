Burlando, abogado del Polaco: "No hay pedido de detención, sería una brutalidad"

Aquino pidió la detención del cantante por falsa denuncia. El viernes pasado, este medio te contó las novedades en el litigio judicial entre Valeria Aquino y el Polaco, su expareja: el equipo de abogados depidió la detención del cantante por falsa denuncia.

PrimiciaYa habló con Miguel Molina, letrado a cargo de las causas judiciales de la joven y confirmó las versiones: "Pedimos la detención del Polaco y se lo cita a prestar declaración indagatoria. Los fundamentos que damos es la denuncia de Valeria que los testigos dieron fe. El Polaco se mostró reticente al accionar de la Justicia no solo en la causa penal, sino en los otros expedientes".





Varios días después, este medio obtuvo la palabra de Fernando Burlando, abogado a cargo de las cuestiones legales del platinado, que afirmó: "No hay ningún pedido de detención, seria una animalada más, una brutalidad más de un profesional, cuando el delito no es detenible".

"Si un abogado hace eso, es sumarse al vedetismo que quiere ella en los medios, con algo tan valioso como las situaciones familiares".

Burlando reveló: "El viernes nosotros la denunciamos por impedimento de contacto. La notificaron hoy. Esto no para acá. La causa por lesiones y amenazas está en marcha y falta hacer un informe pericial".





"La pudieron ver y luego le impidió el contacto. Él ha ido a verla a escondidas al colegio para que no lo vea la mamá. Ella le impide el contacto. La Justicia se dio cuenta que esta chica le está tomando el pelo. No es boluda, no es tonta. Se da cuenta cuáles son los intereses de una persona", dijo.