Bronca de Fernando Samartin con la serie sobre la vida de Sandro

Fernando Samartin, que recorre el país hace años imitando a Sandro, se mostró un tanto fastidioso por no ser tenido en cuenta para participar de la ficción en honor al Gitano que saldrá al aire en Telefe en poco tiempo.

"Hay mucha gente que lo conoció a Roberto por mí. La verdad que me sentí un poco ninguneado, pero bueno, el medio es así", dijo el imitador en el ciclo radial "Por si las moscas".

Y agregó: "Según mi manager, que igual no se acercó a la producción, parece que adjudicaban que no estaban buscando imitadores. Me parece una concepción horrible del 'imitador'".

"Cualquiera de los actores que lo van a tener que interpretar a Sandro, lo tienen que estudiar, copiar su voz, sus gestos, sus formas, lo mismo que hace el imitador", cerró Fernando.