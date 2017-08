Britney Spears canta en vivo tras 8 años de playback y deja sorprendidos a críticos de su voz

Britney Spears dejó claramente sorprendidos a todos los críticos que afirmaban que no podía cantar sin playblack. Y es que según la Princesa del Pop, sí canta en vivo, solo que encima de sus populares temas pregrabados. ¿Crees que conserva la voz de su época dorada?

Frente a estas acusaciones, Britney Spears decidió demostrar que aún conserva la voz que enamoró a todos sus fanáticos en la década de los 2000. Es así que en su último concierto de este sábado en Las Vegas, decidió interpretar una potente canción de Bonnie Raitt: Something to Talk About.

Sin embargo, esta espectacular interpretación no fue lo único que llamó la atención de los fanáticos de Britney Spears durante el fin de semana. Y es que la polémica cantante también se atrevió a hablar de su relación con la prensa en su época más oscura, donde se refugió en adicciones y arranques de locura.

'En un momento, los medios te destrozan y es algo realmente horrible, pero al otro te ponen en la cima del mundo', contó Britney Spears. 'Pero soy una chica del sur y me gusta ser honesta, así que démosles a esos hijos de puta algo de qué hablar', agregó antes de cantar el hit de los noventas.

Esta es la primera vez que Britney Spears canta en vivo desde su gira Circus del 2009. Es así que han pasado nada menos que ocho años desde que escuchamos en directo la popular voz de la conocida Princesa del Pop.

Mirá y escuchá!

Embed

Embed I miss you Vegas!! See you in a week!!! : @randeestnicholas Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 10:00 PDT