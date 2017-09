Brian Lanzelotta: "Yo no hablé nada de Romina en ningún programa"

Romina Malaspina se mostró molesta en Twitter con un comentario que habría realizado Brian Lanzelotta sobre ella en un programa. Luego aclaró que charlaron y arreglaron las cosas. se mostró molesta en Twitter con un comentario que habría realizadosobre ella en un programa. Luego aclaró que charlaron y arreglaron las cosas.









"Gran Hermano" es gran amiga de Marian Farjat y vienen de compartir juntas vacaciones en Ibiza. La marplatense exes gran amiga dey vienen de compartir juntas vacaciones en





PrimiciasYa.com se contactó con Romina quien aclaró dónde nació su fastidio con Lanzelotta: "Me dijeron que Brian en un programa dijo: `Marian se fue a Ibiza con la otra conch... ´. Yo la verdad que de él jamás hablé, ni me interesa, ni me metí en la relación de ellos. Es más, si me he metido es para ayudar a que se arreglen y bancarme que me venga a insultar a mí, está loco este pibe. Me mandó un mensaje diciendo que él no dijo nada pero son varias las personas que me dijeron que sí lo dijo".