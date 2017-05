Brian Lanzelotta y su presunta paternidad: "Si es mi hijo o no, la noticia me va a hacer feliz"

"El día que tenga el papel en mis manos que diga si es positivo o no, me va a caer la ficha", expresó el joven cantante.





"Si es mi hijo o no, (la noticia) me va a hacer feliz. Hace ocho años que vengo cargando con una mochila que no se si es mía", manifestó Brian, quien el próximo 6 de septiembre se someterá a la prueba de ADN para conocer el resultado.





estuvo presente este lunes en, donde contó su lucha, desde hace ocho años, por saber la verdad frente a un presunto caso de paternidad.