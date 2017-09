"Y recién el chico casi me golpea ahí afuera porque lo miré y como tengo sangre y temperamento, me acuerdo de eso. Es súper violento", agregó.

Lo cierto es que este medio se contactó con Brian quien se refirió a este tema y aclaró sobre lo que pasó con Gladys y su novio: "Antes de salir estábamos haciendo la pasada de piso como siempre. Cuando terminé de hacerlo con Freddy, me vienen a buscar el Chato y Hoppe para hablar conmigo. Fuimos caminando por pasillo hasta salir al patio de Ideas, donde había gente y estaban mis hermanos".





"Termino de hablar con el Chato y Hoppe, me quedo con mis hermanos fumando un cigarrillo, y de repente siento que desde atrás me empiezan a decir barbaridades y delirar: negro pu..., villero, malagradecido... Me doy vuelta y era La Bomba, el novio y una persona más sentada en una mesa", sostuvo Brian.



"Me la quedo mirando y me dice: `sí, a vos te digo sucio, villero´. Y le digo: `pero qué te pasa`. Y salta el novio y me dice: `sí, a vos te está hablando´. Se hizo el loco y ahí le dije: `vos que saltás salame, vos qué te metes´. Ahí se quiso parar y yo también y vino mi hermano y una persona más a separarnos porque íbamos a terminar mal".





"Después salieron a decir mentiras. El Chato y Hoppe estaban de testigos. Esa mina es muy mentirosa y mala leche. Ellos están buscando el momento para buscar quilombo, yo fui a bailar", cerró muy caliente por la situación.