En los últimos días comenzó a sonar con fuerza el rumor de que Brian Lanzelotta y la hermana de Lali Espósito , Ana Laura, tenían más que una simple amistad.





Ambos comparten salidas juntos y esto hizo instalar el trascendido. Lo cierto es que PrimiciasYa.com fue a buscar a Brian quien aclaró que con "Anita" lo une una relación de amigos.





"Qué te puedo decir de Anita si no pasa nada, es una amiga. Nos conocemos desde que salí de la casa de Gran Hermano. También la conozco a la vestuarista de Lali, y somos los tres, como el trío dinámico. Somos amigos, nos juntamos a comer, a tomar mate. Maru y Anita me ayudan a vestirme cuando hago algún teatro, me aconsejan porque trabajan de eso, son asesoras de moda", comentó el cantante tropical.





Y despejó cualquier tipo de especulaciones: "Aparte de eso formamos una amistad muy linda. A veces salimos a bailar, a pasear, es solamente eso: una linda amistad y no va a haber nada más que eso. No pasa nada, te lo juro por mi mamá que no pasa nada".