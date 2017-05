Brian Lanzelotta habló después de cruzarse en Twitter con Naiara Awada

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Naiara Awada y Brian Lanzelotta se cruzaron otra vez en las redes sociales y se dispararon distintos mensajes.





Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con Brian tras este nuevo enfrentamiento virtual con la actriz.





"Me morí de risa. Le contesté con humor. Eran todos los tuits la única manera de bardearme es así por que no sabe, no tiene nada de mí, entonces recurre a la agresión pero bueno, eso es cuando no tenes dos dedos de frente", comentó Brian.





"Fíjate que todos la cargaron por no fue nadie a la juntada pero sólo se la agarró conmigo pero pone los tuits. Yo me terminé haciendo la tarde me reí mucho", cerró el ex GH.