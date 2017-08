PrimiciasYa.com se contactó hace unos días con el cantante quien reconoció que hay un acercamiento con su ex novia.





"Nos empezamos a seguir de vuelta. No está nada decidido si vamos a volver o no, estamos charlando. Ella está en Mar del Plata yo acá. De mi lado siempre estuvo todo bien. Nos vimos sí, y está todo bien. Hay mucho cariño. Estamos ahí. Ella vendrá de Mar del Plata y nos sentaremos a hablar. La realidad es que está todo bien", reconoció Brian.





Embed Te voy a extrañar mucho gracias por acompañarme en todas ❤️ns vemos prontito mi amor, t amo @bryanoficialok Una publicación compartida de Marian Garcia Farjat (@marianfarjat) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 2:57 PDT



Por su parte, también en diálogo con este portal, Marian indicó hace unos días: "No volvimos, únicamente hablamos. Nos tenemos mucho cariño, pero queremos ir de a poco y no acelerar las cosas. No descartamos la posibilidad de volver, eso nunca se sabe. Queremos hacer las cosas bien y por ahora nos une una amistad, no somos novios".