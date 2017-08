Brian Lanzelotta: "Es chica y tuvo esa reacción, los fans no son malos, defienden a su ídolo"

Naiara Awada habló ayer en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre su gesto a los fans de Brian Lanzelotta en la pista del "Bailando": "Me salió del alma con las cosas que me gritaron, fue como una defensa". (Ver nota) habló ayer en exclusiva consobre su gesto a los fans deen la pista del





Este medio también fue en busca de la palabra del cantante tropical quien explicó al respecto: "Es chica la piba y tuvo esa reacción. Los fans no son malos, es gente que me fue a hacer el aguante y van a defender a su ídolo. En su momento ella no se portó bien conmigo y ellos no se olvidan de eso, entonces es normal".





"Lo mismo con Agustín de Márama, no fue que fue planeado. Yo lo estaba mirando desde atrás y me sorprendió también porque fue muy fuerte", agregó. , agregó.



"No lo avalo, pero yo tampoco puedo estar controlando a las chicas qué dicen o qué no. Cada uno puede decir lo que quiere. No sentí que fue violento porque el abucheo existe de antes de Cristo. Hay fanáticos de uno y de otro".





"Ella es chica y por ahí habla y no sabe lo que dice y después se retracta y pide disculpas. Pero está todo bien, le deseo lo mejor. Que le vaya bien, ya está", cerró Brian.