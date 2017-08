Brian Lanzelotta: "En las últimas elecciones no voté a nadie, son todos unos soretes"

En una entrevista radial, Brian Lanzeotta se expresó sobre la realidad política que atraviesa el país. "Que se vayan todos, Macri, Cristina...", comenzó diciendo.

Y, en diálogo con Fernando Prensa en "Falta de respeto", agregó: "Si el Gobierno anterior se robó todo y la gente lo vuelve a votar, yo no entiendo quién es más boludo: Si el chancho o quien le da de comer. Lo mismo Macri, todos depositaron un voto de confianza en el chabón, y estamos peor. Son todos unos soretes".

"Yo recorro mucho el país y veo de todo. La plata alcanza cada vez menos, voy al chino o al supermercado a comprar y estamos cada vez peor. Las cosas no dejan de aumentar", puntualizó, sobre la difícil situación económica.

Consultado sobre a quién votó en las PASO, Brian se sinceró y contó: "Podríamos ser un país mejor, pero acá no vienen a mejorar, vienen a chorear. Todos tienen esa mentalidad. En la última elección no voté a nadie, puse una foto mía y fue un voto nulo. Pero tengo la conciencia limpia y puedo hablar de quien sea porque no voté a nadie. Hay mucha hambre y pobreza en toda la provincia y en todo el país".

Por último, al plantearle que "alguien se tiene que quedar a gobernar porque sino vuelven los milicos y vamos a estar peor que antes", opinó: "Creo que con la democracia que hay y por cómo cambiaron las cosas no podríamos volver jamás a una dictadura. Sino estaríamos siendo unos monos".