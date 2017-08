Durante la visita de Naiara Awada a " Intrusos ", Brian Lanzelotta se volcó a Twitter para manifestarse en contra de la joven actriz.





Embed La soberbia q maneja esta piba por la tía,el tío,y el papá es q habla sería bueno q se siente hablar de algo q ella haga @rialjorge — Brian Lanzelotta (@BLanzelottaOK) 2 de mayo de 2017 Embed Esa la mira como sonamos en yankilandia de la mano de edu_scozzatti https://t.co/SMUGxYCjmP — Brian Lanzelotta (@BLanzelottaOK) 3 de mayo de 2017



nai awada 2.jpg



PrimiciasYa.com se comunicó con Brian quien explicó por qué se manifestó así en la red social.





"La vengo viendo hace bastante tiempo y lo único que sabe hacer es bardear y pelearse. Se la pasa diciendo que es actriz pero lo único que sabe hacer es pelear a la gente. Para mí le vende el alma al diablo con tal de tener un minuto de cámara y no sé si el precio lo vale. A mí no me gusta la gente así", expresó el cantante tropical.





Y agregó: "Yo también puedo salir a matar a todo el mundo y estar sentados en todos los programas pero, ¿a qué costo? Esto es un ratito, después la gente se va a cansar. Cuando vaya al Bailando, pase dos sentencias, la van a echar y vuelva a su casa: ¿cómo va a mirar a la cara a la gente a la que tanto bardeó?".