La ex presidente publicó el sábado en las redes sociales una imagen en la que mostraba "zócalos" televisivos de distintos programas de América y TN (comparaban a la Argentina con Venezuela) que nunca existieron.

Una publicación compartida de Cristina Fernández de Kirchner (@cristinafkirchner) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 11:06 PDT



"Denunciando la cadena nacional de la mentira, la que mintió fue ella. Nunca existió ese graph", aclaró Del Moro.





Por su parte, Diego Brancatelli también dio su opinión: "Cristina le pifió feo. Y le pifiamos los que asumimos que ese graph existió. No está bueno publicar algo sin chequear. Yo me sentí un boludo. Hay gente que puede perder el laburo por estos mensajes. Me puse esta tarde a ver todos los programas y constaté que no están".

uno de los periodistas que conforman el staff dereconoció quese equivocó al acusar a, entre otras figuras, de conformar la 'cadena nacional de la mentira' desde su cuenta de Instagram.