Bertona sobre el polémico chat que se filtró hablando de Sol Pérez: "Lo único que dije es que..."

Una de las parejas confirmadas del próximo Bailando y que ya comenzó con los ensayos es la de Sol Pérez y Fernando Bertona.

La química que lograron en tan poco tiempo hizo que algunos ya se animen a decir que a futuro puede haber algo más que baile.

Lo cierto es que Sol y Fernando estuvieron el miércoles en La previa del show (Ciudad Magazine) y en un momento le preguntaron al bailarín si era verdad que había recomendado que la chica del clima de TyC Sports esté en el certamen en pareja con él.

Si bien el ex de Ailén Bechara intentó negar la información, le mostraron en vivo la captura de la conversación que mantuvo vía WhatsApp con el Chato Prada en la que queda clarísimo que el rumor es totalmente cierto.

PrimiciasYa.com se comunicó con Bertona para hablar sobre el tema y señaló: "Yo lo tomé bien, si ellos dieron el ok para que se filtre está todo perfecto. No me molestó para nada que se filtre y lo que ellos hagan está todo bien. Yo lo único que dije es que estaría bueno que entrara al programa porque es genial y tiene buena imagen".

Y agregó: "Es obvio que yo decía que la quiero para mí en el chat. Y ahora para el Bailando nos estamos preparando con todo para dar lo mejor".

Al ser consultado sobre si existe algo más que una relación profesional, indicó: "Sol es una hermosa mujer, muy atractiva. A todos los argentinos les parece una mujer atractiva. Pero con ella no pasa nada y mi cabeza está dedicada al trabajo por completo".