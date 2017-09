Benjamín Vicuña tras su paso por Palestina: "Cada uno de ellos me marcó, cada niño, cada historia"

"Teatro la Libertad" es el nombre del documental que Benjamín Vicuña decidió ir a grabar a Palestina. Junto a un equipo de realizadores, el actor pretende dar vida a un trabajo que durante tres años planeó y que sólo tiene un objetivo solidario: mostrar parte de la realidad de los niños en una zona de conflicto permanente.

El teatro queda ubicado en Jenín, un campamento de refugiados palestinos donde llegan todos los niños que viven ahí, en busca de un momento de aprendizaje, risas y sobre todo, lindas experiencias. Allí el galán se luce entregando sus conocimientos a través de la actuación.

"El proyecto se concretó después de muchos años. Después de un documental que hice en Haití surgió la idea de seguir abordando la temática de la infancia en diferentes lugares. Se pensó en buscar otra verdad que incomodara y apareció la posibilidad de acercarse a Palestina, con el conflicto que vive y con sus campos de refugiados. Se armó un equipo, se empezó a concretar y se pudo hacer realidad", le contó Vicuña a PrimiciasYa.com tras esta experiencia única.

Cabe destacar que junto a su equipo, visitaron otras ciudades palestinas como Belén, Hebrón, Ramallah y Jenín.

"Más que un caso en particular, me emocionó ver cómo estos niños en el Teatro de la Libertad encontraron un refugio de contención, de amor, un lugar de libertad para sus sueños, donde pueden escapar de su realidad. Cada uno de ellos me marcó, cada niño, cada historia", remarcó Vicuña al ser consultado sobre cómo vivió esta experiencia.

Por último, manifestó: "Descubrimos que a pesar del conflicto a través del teatro y los niños se puede lograr el diálogo y la paz".

Además, Benjamín está realizando un proyecto para conocer una escuela donde logran convivir niños palestinos e israelíes en Jerusalén. Este trabajo lo está preparando para un próximo documental.

