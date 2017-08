Benjamín Vicuña recordó a Blanquita: "Soy un hombre extraviado..."

Benjamín Vicuña tiene mucho para celebrar luego enterarse que volverá a convertirse en padre tras el embarazo de la China Suárez, su actual pareja. Pero al mismo tiempo, el actor sabe que nada podrá enmendar la pérdida de Blanquita, la pequeña que fue fruto del amor que alguna vez compartió con la modelo y que falleció en 2012.

Esta semana, entrevistado por revista Hola!, el trasandino abrió su corazón y mencionó a la niña: "No hay un solo día que yo no piense en Blanca, soy un hombre extraviado....y en ese sentido la China comparte mi dolor desde el lugar que puede. Hay que ser muy generoso para querer acompañar a alguien en ese camino. Valoro profundamente su entrega porque no es nada fácil".

Luego, Bemjamín se mostró feliz con la llegada de "La China" a su vida a quien calificó de "increíble" y agregó: "Me trajo risas, sabiduría y mucho amor".

Más tarde, Vicuña habló del hijo que está en camino: "Este embarazo es mágico. Va a ser mi quinto hijo y no termino de sorprenderme del misterio de la vida", aseguró. Y añadió: "Lo más importante es el niño en camino" tras no descartar la posibilidad de casarse son la rubia.

Otro momento destacado de la nota, Benja Vicuña habló de sus defectos: "Creerme controlador... Y la vida ya me enseñó que no podemos controlar nada. La vida puede ser mucho más cruel de que imaginamos".

Además, reveló que hace terapia: "Ahora vengo de un proceso largo con una psicóloga acá en Argentina, pero también he tenido psicólogos y psiquiatras en Chile, donde para muchos hay que tener una enfermedad o un problema para hacer terapia. Me parece necesario atenderse 'la peluca' del lado de adentro", concluyó.

