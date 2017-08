Benjamín Vicuña molesto por las críticas a La China Suárez en las redes sociales

Benjamín Vicuña dejó en claro que le molestan las críticas que recibe su mujer La China Suárez en las redes sociales.





El actor chileno se mostró dolido por las palabras hirientes que recibe su pareja, apuntando a cómo nació el romance entre los dos.





"La defendí porque se dijeron barbaridades en un momento. Nosotros sin saber el sexo de nuestro hijo o hija se dijo que lo habíamos dicho en el mismo aniversario de mi hija, toda una cosa muy siniestra", contó Vicuña una entrevista con Agarrate Catalina por la Radio La Once Diez.





"Que ese ruido se de en las redes sociales es un tema, porque es como tratar de controlar el pensamiento humano. Pero que un medio levante eso y arme algo, supuestamente debe haber una persona y un editor, una persona con criterio y ahí es donde me caliento porque son cosas que realmente me duelen y me descomponen", agregó sobre lo que se dice de ella en las redes.





"Son zonas sagradas que me sorprende que a veces no exista la delicadeza o la humanidad para poder hablar o no hablar de esas cosas", cerró sobre el tema.