Benjamín Vicuña dejó plantado a Coco Sily en una entrevista: "Eso a mí me saca"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Coco Sily manifestó su bronca contra Benjamín Vicuña que lo dejó plantado en una entrevista pactada para su ciclo radial por Pop 101.5.





Un día antes de la charla en vivo, a través de la gente de prensa de la película "Los Padecientes", Coco se enteró que el chileno no iba a asistir a la entrevista.





coco sily benjamin vicuña.jpg







"Lo anuncié que iba a estar en la radio. Desde la gente de prensa de la película pidieron que la viéramos antes de la entrevista como una condición sine qua non, y un día antes de la entrevista, después de haberlo anunciado, nos dejaron clavados", expresó el conductor en diálogo con PrimiciasYa.com.





"A mí eso me saca de eje. Yo respeto mucho a mis oyentes, a mi me saca eso, me pone de muy mal humor. Por eso dije cosas que fueron excesos al aire, fue de calentura y pedí disculpas. Yo no la había visto la película y dije que era mala. La vio Ludmila, mi co-conductora. Mi calentura tiene que ver esencialmente con la agencia de prensa que maneja la película y paralelamente con este chico, siendo un actor de años en el medio debería de ocuparse de saber que tiene que ir a un lugar. Un día antes me dijeron que no podían venir porque se iban al Uruguay a presentar la película... ¡Un día antes!".





Y cerró: "Mientras tanto me cagar.. a mí, les había preparado un programa, Ludmila vio la película, yo como no soy periodista había estudiado un poco el tema de Vicuña... No me importa por mí, me importa por la gente. Mi pelea histórica con Tan Biónica fue por lo mismo, porque los pibes no vinieron a último momento. Yo si no voy a un programa digo que no voy de una, no que digo voy y después no voy".