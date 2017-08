Belén Pouchan, que causa sensación en "ShowMatch" con su destreza física, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo fue el acercamiento que tuvo con Federico Bal hace unos años. Ambos ahora se cruzan en la pista del " , que causa sensación en "ShowMatch" con su destreza física, dialogó en exclusiva cony contó cómo fue el acercamiento que tuvo conhace unos años. Ambos ahora se cruzan en la pista del " Bailando ".





"Yo no lo conté. A mí me lo preguntaron y no tengo porqué mentir porque no fue nada malo. Constesté la verdad. Fue en 2012 más o menos, algo muy corto. Teníamos muy buena onda. Él era amigo de Facundo Mazzei, muy amigo mío. Y nos cruzamos un par de veces en boliches y el día del cumpleaños de Facu, en octubre de 2012, me dio un beso y eso fue todo", comentó la bella rubia.





federico bal.jpg







"Después seguimos hablando un poco por mensajes pero no pasó nada. Yo al tiempo me puse de novia, quedamos como amigos. Cada vez que nos cruzamos tengo la mejor onda, nos saludamos. No quedó nada raro. Con Laurita (Fernández) todo bien también, no hay ningún problema ni roce. Fue un beso", aclaró.





Y sobre la oportunidad de bailar en la salsa de a tres comentó: "Son muchas las sensaciones. Me sale agradecimiento pleno y felicidad. Me siento muy plena y lo estoy viviendo de una manera súper feliz. Me resulta inesperado también, uno no se imagina que le puede llegar a pasar. Vivirlo en primera persona es como muy fuerte todo. Tengo mucha ansiedad, nervios y ya estoy ensayando y tomando clases por mi lado".





"Estoy agradecida con los que me convocaron y obviamente lo voy a devolver de la mejor manera: ensayando mucho y dando lo mejor de mí", cerró Belu.