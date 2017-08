Belén Pouchan, bailarina de "ShowMatch": "Amo lo que hago, soy una apasionada del arte"

Embed



"La verdad que estoy súper agradecida a Marcelo, que me esté dando esta oportunidad está buenísimo. Es una persona admirable, como profesional lo respeto muchísimo. Yo amo lo que hago, soy una apasionada, me encanta todo lo que es arte. De hecho me cuesta mucho apuntar a algo, son muchas las cosas que me gustan dentro del rubro artístico", comentó Belu.







"Estudié actuación, canto, toco hasta la batería, tomo clases de baile... Como que hice un montón de cosas y trato de hacer todo lo que fui aprendiendo. Que me den la posibilidad de mostrarlo es increíble, está buenísimo".





Y cerró sobre este gran presente: "Hace un tiempo trato de conectarme con lo positivo de lo que me pasa, el lado positivo de las cosas en general sin buscarle el lado negativo. Esto lo acepté de la misma manera. Estoy como medio en shock de lo que me pasa y lo tomo con mucha naturalidad. Me divierte y lo disfruto muchísimo. La estoy pasando bárbaro, el grupo de compañeras es excelente. Las chicas son compañeras y me ayudan".