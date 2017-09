Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Moria Casán compartió una foto en Twitter dándose un "piquito" con su amiga compartió una foto en Twitter dándose un "piquito" con su amiga Belén Francese . En la imagen también se encontraba Gladys Florimonte





"Previa de chicas ja! Homo flirt, carkey time jaa! a falta de ¿chongos?. Pero paaaar favaaaar", bromeó la diva ortomolecular.





Embed Previa de chicas ja! homo flirt, cakery time, jaa! a falta de ¿Chongos? Pero paaar faaavaaar pic.twitter.com/kfTnTSUUXI — Moria Casán (@Moria_Casan) 11 de septiembre de 2017



Lo cierto es que este medio se contactó en exclusiva con Francese quien dio detalles del contexto de esa foto de fin de semana.





"Fue una salida de amigas. Fuimos al teatro que lloré de la risa literal en Astros de la risa. A ella (Moria) me une un profundo cariño muy genuino y sano. Fue mi maestra en el teatro", comentó Belu.



"Me predijo siempre todo lo que iba a pasar como una gurú. Es sabia, talentosa, auténtica, divertida, buena... ¡Es la one! No nos veíamos hace un tiempo porque yo estuve afuera pero siempre está! También conozco hace mil a Gladys y la aprecio mucho, son buena leche".