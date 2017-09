Belén Francese: "La fama no modifica mi esencia jamás"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Belén Francese viene de descansar unas semanas en Estados Unidos y en diálogo con PrimiciasYa.com se refirió a su presente y además habló de algunos episodios de bullyng que sufrió tiempo atrás. viene de descansar unas semanas eny en diálogo conse refirió a su presente y además habló de algunos episodios de bullyng que sufrió tiempo atrás.









"En mi primer desfile en ShowMatch. Chicas que ahora se hacen las sheen y fueron efímeras que obviamente no tuvieron capacidad de reinventarse o perfeccionarse por fijarse en el otro y no en sus propias carreras y vidas". Y recordó sobre aquel episodio:





"Soy cero rencor, hoy me mato de risa. Pero me preguntan y lo cuento porque es un alerta. Lamentablemente pasa acá, en un oficina y en todos lados. Hoy me siento en mi mejor momento: artístico, físico y espiritual", destacó Belu.

