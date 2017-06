Beatriz Prandi, la primera participante "no famosa" del certamen debutó en la pista del Bailando

La rosarina Beatriz Prandi, de 56 años, debutó este lunes en la pista del Bailando convirtiéndose en la primera participante no famosa en participar del certamen.

Luego de ser presentada por Marcelo Tinelli, la mujer ingresó triunfalmente al estudió y desfiló como toda una diva.

"¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me elegiste? Yo sé que me elegiste vos porque así me lo dijeron en el último casting", arrancó Beatriz.

No te pierdas los videos de esta nota.

