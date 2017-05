Barby Silenzi: "Siento que el Polaco le tiene miedo a Silvina Luna"

Bailando 2017" para la revista Gente, en el programa "Este es el show" intentaron cruzar a Barby Silenzi con El Polaco y Silvina Luna, su novia. Durante la producción de la foto del "para la revista, en el programa "Este es el show" intentaron cruzar aconsu novia.





En el momento del encuentro, se generó un pico de tensión en el que el cantante tropical se vio incómodo y decidió escapar elegantemente. El video:

Embed PrimiciasYa habló con Silenzi sobre este episodio: "No lo fui a encarar, los de Este es el Show me llevaron, si era por mí no iba a sentarme. Como se dio la charla, le dije que no me habló más de repente. El Polaco como siempre intentó evadir, cambiando de tema. Muy gracioso, siempre hace lo mismo". habló consobre este episodio: "

"Ella siempre dando su discurso de buena, que de buena no tiene nada. Después dijo que vengo hablando hace un mes de lo mismo y que tiene cosas más importantes para ponerse mal. Que si lo quería, que deje de hablar porque son cosas superficiales. Entonces, ¿por qué se metió y no bailo con él? ¿por qué le importa y se pone celosa? Si fuese superficial, ni te metés".

Agregó: "Me sentí incómoda, no me gustó estar ahí. Vi al Polaco muy pendiente de ella. Siento que le tiene miedo, no es él estando ella ahí. Fue mi sensación. No da para que ella opine tanto, no vivió lo que vivimos nosotros, no estuvo bueno que se meta con mi trabajo".





Barby completó, visiblemente disgustada: "En ese momento me quedé sin nada porque el Polaco me dijo en febrero que íbamos a estar los tres juntos y que me quede tranquila. Si no me decía nada, no voy a salir a hablar pavadas. Lo que digo, lo digo con fundamentos".