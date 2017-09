Francisco Delgado habló con PrimiciasYa.com y se refirió a las palabras de Barby Silenzi en "La previa del show", que dijo que en algún momento la ayudó El Polaco económicamente. En primer turno,habló cony se refirió a las palabras deen, que dijo que en algún momento la ayudóeconómicamente.

ijo que el Polaco le prestaba plata y yo me pregunto qué hacía con su plata. El año pasado tenía un sueldo muy bueno del Bailando, tenía mi plata del 1 al 5 de cada mes, religiosamente, jamás dejé de dársela, tengo los recibos con su firma. Además, las presencias fin de semana por medio por haber estado en el Bailando y la obra de teatro en el verano. Entonces, ¿para qué le pedía plata al Polaco?", le indició Fran a este medio. "Barby dle indicióa este medio.

francisco-delgado.jpg

"A Barby no la ayudé económicamente desde que nació Elena sino desde que quedó embarazada. El sueldo de GH lo venía a cobrar ella. Económicamente, estuvo sostenida por mí desde que quedó embarazada. El primer año de Elena ella no trabajó y pagué todo lo de ambas", añadió el ex "Gran Hermano".





Silenzi quien aclaró sobre este tema: "Lo que pasa es que Fran siempre entiende todo mal. Nunca dije que él no me pasaba la cuota. Simplemente dije que tuvimos muchos problemas el año pasado y que en dos oportunidades por estar peleados, El Polaco me prestó plata porque yo todavía no había cobrado. Que no se ataque tanto porque nunca lo ataque a él". Lo cierto es que este medio le dio el espacio también aquien aclaró sobre este tema:





"Y no le pedía a él (Francisco) porque me tenía bloqueada como ahora y por estar peleados ni nos hablábamos y El Polaco sólo me ofreció prestarme y yo acepté", cerró la bailarina y madre de Elena, de dos años.