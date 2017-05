Barby Silenzi: "No voy a bailar con el Polaco, mi compañero va a ser..."

Barby Silenzi llegó a la final del "Bailando 2016" teniendo al Polaco como compañero, y perdiendo en la última instancia del certamen con Federico Bal y Laurita Fernández. El año pasado,llegó a la final del "" teniendo alcomo compañero, y perdiendo en la última instancia del certamen con





La bailarina volverá a participar del reality que emite el Trece y conduce Marcelo Tinelli, pero según le contó a este medio, no estará en la pista junto al platinado.





"Después de terminar el año pasado, el plan siempre fue volver a tener el mismo equipo este año. En enero todavía era la idea. Después cuando se puso de novio, empezó a dejar de responder los mensajes y en un momento ya no pude contactarlo más", comenzó describiendo la situación Silenzi.

"Quique, el que era nuestro coach, estuvo en contacto con él pero conmigo nunca más. En un momento se habló que iban a bailar juntos con su novia (Silvina Luna) pero ahora que me contás que van a bailar separados, me queda más claro quién era la persona que no quiso que volvamos a bailar juntos", lanzó la ex de Francisco Delgado, en clara alusión a la rosarina.





Agregó: "Pero bueno, mas allá de que se haya logrado que no bailemos juntos, ella no va a impedir que hablemos o por lo menos nos saludemos en el certamen".

"Al Polaco lo re quiero y ya tendremos oportunidad de charlar. Conociéndolo, él se alejó de mí para no tener problemas".

Para completar, brindó una primicia: "Yo voy a bailar con José Ottavis, estoy muy contenta porque la producción me tuvo en cuenta nuevamente y porque además me contaron que es muy copado y buen compañero".