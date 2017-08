Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Francisco Delgado se refirió con ironía en Twitter a los comentarios que recibe su hija Elena en las redes por su cabellera.





Embed Tanto joden con el pelo de Elena que decidimos comprarle una peluca. Sos hermosa de todas las maneras imaginables Elena ❤❤❤❤❤❤❤❤ pic.twitter.com/frfABDIgHn — Francisco Delgado (@frandelgadook) 19 de julio de 2017



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Barby Silenzi, mamá de la pequeña de dos años, quien comentó sobre este tema.





"No había visto lo que subió Francisco. La verdad que lo que la gente mala piense no me importa, creo que hay mucha gente que habla por hablar", explicó la bailarina.







"Elena es una nena normal, el pelito le crece normalmente. Sólo que tiene unos papás que son de poco pelo y esa es la razón del pelito de ella".





Y cerró sobre estos comentarios mal intencionados: "En un momento me molestaron muchísimo los comentarios pero ahora no les doy bola".