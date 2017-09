Barby Silenzi le contestó a Silvina Luna: "Cuenta lo que le conviene, es muy mentirosa"

Silvina Luna habló el lunes en "Los Ángeles de la mañana" y contó cómo fue la charla que tuvo con Barby Silenzi hace un tiempo. habló el lunes eny contó cómo fue la charla que tuvo conhace un tiempo.





PrimiciasYa.com se contactó con la bailarina quien contestó acerca de este testimonio: "Ella (Silvina Luna) cuenta lo que le conviene, es muy mentirosa. Ella me habló en base a un chiste que yo le hice a El Polaco y nunca después de que ella me dijo eso yo me levanté y me fui". se contactó con la bailarina quien contestó acerca de este testimonio:





"La charla se terminó cuando yo le dije que a ella no la conocía y que no creía que sea tan buena persona como ella se definía por lo que había hecho con Rebeca, mi empleada. Ahí se terminó la charla. Ella me hizo cara de bue... Y ahí me levanté, me fui al baño, después miré la hora y era tarde, y como no me sentía cómoda, me fui", añadió Barby.





"Creo que ella usó toda esta situación para exponerla en la tevé como también pienso que si tanto lo quiere al Polaco tendría que cuidarlo un poco más y tratar de no exponer toda la relación en los medios. Yo hablé con él y está muy triste por todo esto porque nunca pasó nada entre nosotros. Ella publicó mensajes privados de él y eso no está bien".





Y cerró contundente: "Yo expuse mucho a mi ex pero por otras cuestiones mucho más serias. pero jamás violé la intimidad y nunca publiqué conversaciones. Eso es ser maleducada e irrespetuosa y más con la persona que supuestamente amás".





