Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gisela Bernal realizó declaraciones el lunes en "La previa del show" en donde comentó que le inició acciones legales a Barby Silenzi.

"No puedo hablar de Silenzi, tras sus dichos le inicié acciones legales", confirmó Bernal en el móvil.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Silenzi quien expresó sobre este tema: "Sí, me llegó una carta documento. Creo que ella quiere buscar una forma de que yo no hable. Y lo que me llamó la atención fue que en la carta decía monto indeterminado, o sea que quiere plata".



"Primero se pone celosa de la relación de Fran (Delgado) con Elena. Después la hermana le hace bullying a mi hija y ahora quiere sacarme plata".





"Lo importante es que mi abogado Fernando Burlando está al tanto de todo así que yo estoy muy tranquila en cuanto a eso", cerró la bailarina. cerró la bailarina.