Barby Silenzi: "El Polaco es débil, se deja manejar por Silvina"

Silvina Luna debutó en la pista del "Bailando 2017" al ritmo de la música disco y no le fue mal. Su novio, El Polaco, estuvo en el estudio alentando a la rosarina y tuvo protagonismo en la previa. El martes por la noche,debutó en la pista del "" al ritmo de la música disco y no le fue mal. Su novio,, estuvo en el estudio alentando a la rosarina y tuvo protagonismo en la previa.





En el momento de la puntuación, Ángel de Brito le preguntó a Silvina por la separación del cantante y Barby Silenzi, con quien fue subcampeón en el certamen del año pasado.





Luna negó haberle bajado el pulgar a Silenzi, que tuvo un affaire con el Polaco en 2016, y el mismo cantante se encargó de decir que su compañera no será Barby "por respeto a mi mujer".





PrimiciasYa habló con Silenzi y esto nos dijo: "Vi el programa, al final él dijo que me bajó porque tuvimos algo y por respeto a ella. Me parece que él nunca hubiese decidido eso, sino que ella se lo pidió y no le quedó otra opción".





"Además, cuando él lo decía, las amigas de Silvina atrás alentaban eso. O sea, se ve que fue un tema de charla y que sí le importaba a ella, que logró lo que quería, sacarme a mí", amplió la bailarina que compartirá la pista con , amplió la bailarina que compartirá la pista con José Ottavis

"El Polaco es muy débil y se deja manejar, debe ser porque está enamorado y no sabe separar las cosas. Lo quiero mucho, pero se portó mal conmigo".

Para cerrar, Barby reafirmó: "Me trató como si hubiese sido una minita más o que conoció de un día para el otro. Pensé que teníamos una amistad. Yo siempre dije lo mismo y ellos no, fueron cambiando todo, hasta ayer que no les quedó otra que decir la verdad".