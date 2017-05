Barby Reali, coach del Dipy en el "Bailando 2017": "Lo voy a sacar bueno"

El lunes 29 de mayo finalmente será el inicio del "Bailando 2017" con la conducción de Marcelo Tinelli y por el Trece, el canal que cobija a "Showmatch" desde hace varios años.





Uno de los personajes más atractivos de la pista será el Dipy: el cantante tropical realizó una importante campaña desde las redes para poder sumarse y finalmente lo logró.





Este medio habló con Barby Reali, bailarina de Ideas del Sur pero que este año será la coach del novio de Mariana Diarco.









A veces el coach solo no puede y me di cuenta que me siento cómoda en ese rol. Doman fue uno que me lo decía todo el tiempo, me decía que era práctica para ayudarlo. El Dipy es un personaje interesante, tiene muchas ganas y lo demuestra. Empezamos a ensayar el lunes y le pone mucha garra, es responsable, estudia". Y describió: "

"Estamos en un proceso de trabajo, estoy feliz. No quiere decir que no vuelva a bailar, si hay un Bailando el año que viene capaz bailo. Pero está bueno apostar al cambio y no estancarse. El hecho de estar en mi estudio de danzas y enseñar, me hizo dar cuenta que me gusta enseñar más de lo que imaginaba".

Para completar, Barby subrayó: "Estoy muy contenta con Rocío también, la bailarina. Ambos me escuchan y aprenden rápido. Vamos a ver qué hacen el primer día que bailen, ja. Creo que los voy a sacar buenos a los dos".

, dijo.