Barby Franco fue TT por gastar $15 mil en el supermercado: "Me sarpé, compré demasiado"

Barby Franco fue Trenden Topic en Twitter por realizar unas declaraciones en "Los ángeles de la mañana", donde confirmó que gasta $15 mil en el supermercado. En horas del mediodía del lunes,fue Trenden Topic en Twitter por realizar unas declaraciones en", donde confirmó que





"La última vez que fui con mi mamá gasté como 15 lucas, pero para todo el mes...Eran dos changuitos con alimentos y cosas de limpieza", comentó Franco.

Embed

Este medio charló con Barby, que amplió este tema y también habló de las críticas recibidas en redes por la delicada situación que vive el país: "Qué divertido que fui Trenden Topic, no sabía. Gasté esa plata porque me estoy acomodando y obviamente este mes gasté más de lo debido, me sarpé".





"Los $15 mil del supermercado cuando vivía con Burlando gastaba lo mismo. Como ahí la casa es más grande y había más personas, gastábamos esa plata en quince días. Esta vez compré un montón de cosas para mi departamento, me estoy acomodando. Fue el único mes en el que me sarpé, Burlando me llamó y me cagó a pedos. Pero es por eso que gasté mucho, sino no gasto tanto", agregó Barby, dejando entrever que su ex sigue pagando sus cosas.





Para cerrar, comentó: "Las críticas en las redes las tomo con humor, me gusta que me critiquen, sino no podría aprender. Me gusta y me copa que me digan el pensar de la otra persona".