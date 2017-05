Barby Franco tras el cruce con Dietrich: "Me tocó un grupo complicado"

Barby Franco, en su visita a "Debo Decir" (América TV), cometió el gran furcio de la noche cuando se enteró por Guillermo Dietrich que el pasaje de colectivo cuesta seis pesos por hacer 20 cuadras.

Todo comenzó cuando Dietrich, ministro de transporte de la Nación, se mostró optimista por la situación actual de Argentina. "Estamos condenados al éxito", expresó entre otras declaraciones.

En contraposición, la ex de Fernando Burlando retrucó: "La gente está cansada. No sé si esta tan esperanzada. Las calles están impecables, pero es una locura pagar veintipico de pesos para viajar 15 o 20 cuadras".

Dietrich: "¿Quién paga veintipico de pesos para viajar"

Barby: "El colectivo... ¿No está a eso?"

Dietrich: "Seis pesos"

"Turco" Naim: "Hace tiempo que no viaja en colectivo", expresó para desatar las risas entre los presentes.

PrimiciasYa.com se comunicó con la bella morocha tras su visita al programa de Luis Novaresio y se refirió a la perlita que la tuvo como protagonista. "Me encantó estar en el programa de Luis, me parece el mejor periodista de la televisión. Pero me tocó un grupo complicado (risas), se habló mucho de política", dijo.

Y luego contó: "Lo del precio del colectivo fue que las chicas que trabajaban antes en Barrio Parque me decían que estaba 25 pesos. Me confundí, son los colectivos que van de Buenos Aires a La Plata. Igual el Ministro me dijo que me iba a regalar una sube".

franco