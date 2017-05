Barby Franco: "Con Fer no estamos reconciliados y la chica de la foto no soy yo"

Durante el fin de semana, apareció una foto que hizo que renacieran las esperanzas de una reconciliación entre Barby Franco y Fernando Burlando.

La imagen la publicó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. Se lo ve al abogado en Las Flores. Muy cerca hay una chica que de lejos parecería ser la modelo.

Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa.com, la modelo negó que se tratara de ella y aseguró que no tiene idea quién es la chica que está cerca suyo.

"Con Fernando no estamos reconciliados y la chica de la foto no soy yo", indicó Barby. Y agregó: "Tuvimos una charla hace unos días y tenemos la mejor. Pero no volvimos y estoy muy bien sola. Por el momento estoy soltera y está genial así".