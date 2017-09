Barby contra El Polaco y Silvina: "Él es un dominado y un pollerudo y ella, una insegura"

¡Todo mal! La relación de El Polaco y Barby Silenzi se resquebraja del todo tras el pedido de Silvina Luna de retirarle el saludo a su supuesta competidora.

Lo cierto es que mientras Barby niega ser la tercera en discordia entre los tortolitos, Silvina Luna sigue sin creerle y actúa en consecuencia.

En ese marco, la participante del Bailando brindó un móvil para La previa del Show y destrozó a la parejita tratándolo de "dominado" a él y a ella, de "insegura".

"Me duele y lo desconocería muchísimo porque no podés cambiar tanto por estar en pareja con una persona", opinó Barby sobre su ex compañero.

