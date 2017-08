Barbie Vélez y Fabián Cubero, la química perfecta en una producción muy caliente

"No hay nada de cierto en esto. Hicimos una campaña de ropa y esta misma gente nos invitó a cenar a Gardiner, fuimos con un grupo de gente, y de ahí nos fuimos a Tequila", reconoció Poroto.





"Es cierto que fuimos todos al boliche y la amiga de Barbie se fue antes, yo me fui después y me ofrecí llevarla a Barbie hasta la casa porque vive medianamente cerca de mi casa. Por eso nos fuimos los dos en mi auto. No hay mucho más que aclarar", añadió.





Y cerró: "Todas las imágenes que ven y lo que pasó es simplemente una producción de fotos y video que hicimos para esta marca de ropa".