Barbie Vélez se confesó con Pampita: "Volví a enamorarme"

Este lunes, Pampita tuvo en su living como invitada a Barbie Vélez, quien le confesó a la modelo que su corazón, tiene nuevo dueño.

"No me quedan buenos recuerdos de Federico. Hoy no volvería a estar con él, estoy en otra etapa de mi vida. Ni siquiera da para una amistad", arrancó a contar Barbie cuando Pampita le preguntó por el escandalosa ruptura con el hijo de Carmen Barbieri.

Luego, cuando la conductora le preguntó a la morocha si en medio de la disputa legal con el actor, ella aún estaba enamorada de él, Bárbara contestó, primero, con un suspiro: "Ay, Pampita! Sos terrible!", y a continuación disparó: "No sé si estaba enamorada".

Finalmente, Carolina le preguntó a Vélez por su presente amoroso y en ese momento, la actriz se puso algo nerviosa: "Ay, es re feo esto! ¡No puedo creerlo!". Y siguió: "¡Es como que con esa carita de buena sacás todo!".

"Sí, me volví a enamorar... no sé. Hoy en día no me animo a mostrarme en pareja. Es muy buena pareja. Hace tiempo que viene pasando y me gusta", contó. "Aprendí como quiero llevar mi trabajo, mi vida, a no quemar etapas. Conocer a alguien con casa separada", concluyó sobre el tema.

