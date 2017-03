Barbie Vélez, entre las risas y las dudas sobre su relación con Polito Pieres: "¡Dejame en paz!"

Barbie Vélez debió responder las preguntas de los periodistas sobre su presunto romance con Polito Pieres. En su arribo a Buenos Aires tras unas placenteras vacaciones en Miami junto a su familia,debió responder las preguntas de los periodistas sobre su presunto romance con

Embed cena en familia ❤ último día Una publicación compartida de Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta) el 20 de Mar de 2017 a la(s) 8:40 PDT

Calu Rivero. El polista se separó en mayo del año pasado de otra famosa mujer del espectáculo argentino:





Barbarita, en nota con los medios, afirmó: "No estoy de novia, no hay nada. Vengo de vacaciones de pasarla bien con amigos y con familia, vengo de distraerme. No somos amigos ni nada...".





Nazarena Vélez y ciertas sonrisas, brindaron lugar a la especulación. Hasta que Barbarita, en buen tono, saltó: "¡Dejame en paz!". Pero el tono en el que hablaba la hija dey ciertas sonrisas, brindaron lugar a la especulación. Hasta que Barbarita, en buen tono, saltó: "





Luego, desmintió rotundamente su relación con Lucas Rodríguez, hijo del fallecido Fabián, exmarido de Nazarena: "Eso sí que no. No me molestó que me vinculen con él, soy parte de esto, pero no hay nada de cierto. Estoy sola".