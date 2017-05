Cuenta regresiva para el estreno de "Polémica en el bar" en América...

Sí, no me lo esparaba, me llamaron la semana pasada y cuando me preguntaron dije sí, obvio. Me acuerdo que lo veía cuando era chica con mi papá y ahora feliz de ser parte de este súper elenco que es tremendo. Es un formato divino. De la mano de muchos grandes. Me siento como re chiquitita como diciendo "¿Qué hago acá"?





Bueno va a ser un desafío importante para tu carrera...

Sí, como lo fue "Mahatma" con Flavio Mendoza . Dije: "¡Sí pasé por Mahatma!". Los veo a todos como muy grosos pero feliz.





¿Cómo va a ser tu personaje?

Una vecina que se acaba de mudar. Van a pasar un montón de cosas. Va a pedir dinero porque no llega a fin de mes...





¿Cómo ha sido tu verano?

Estrenamos en el teatro Broadway en calle Corrientes. Con mucho trabajo y dedicada 100% a eso.





En la última nota que nos diste nos dijiste que te debías una charla con Fernando Burlando, ¿existió esa charla?

No, todavía no. Solamente fue el día que vi las fotos que vi en la revista. Estuve en el cumpleaños de la mamá, me lo crucé, lo saludé por respeto pero no más que eso.





¿Siguen en un impasse?

Para mí fue muy importante. Soy lo que soy gracias a él. Eso lo tengo súper claro. Pero por el momento no hay posibilidades.





¿Seguís enamorada de él?

Lo quiero. Obviamente...





Mirá el resto de la entrevista acá:





Barbie Franco



Juan Pablo Godino (@juanpablogodino) Por