Bam Bam Morais: "Aún tengo dudas si Florencia está enamorada de Fede Bal o de mí"

Hace unas semanas, el mediático aseguró que entre "El Pollo" Álvarez y Laurita hay algo más que una amistad.





Según Bam Bam, los conductores de Combate no sólo comparten el estudio de grabación sino que él mismo los vio entrar en un albergue transitorio de Belgrano en dos oportunidades.





Y como si fuera poco, ¿su novia?, Flor Marcasoli, fue señalada como la tercera en discordia entre Laurita y Fede.

Lo cierto es que ahora, el ex Gran Hermano, que no tiene buena onda con la pareja, decidió atacarlos con fuertes testimonios: "Era una relación que yo no le veía mucho futuro por todo lo que vi de ellos. Es algo que se veía venir, no iban a durar mucho. No entiendo el enojo de Laurita porque era algo que todo el mundo sabía que Flor había estado con Fede en el verano. A mí me empieza a importar desde el momento que estoy con Flor y le llegan mensajes de él ya estando conmigo. Y no eran mensajes por laburo, eran cosas de amor".





Bam Bam también opinó sobre la relación y aseguró que Fede Bal no tiene la madurez necesaria para mantener la relación con la bailarina.





Con respecto a cómo está su relación con Florencia, indicó: "Y estamos ahí, todavía hay cosas que no entiendo y discutimos como cualquier pareja. Aún no sé si está enamorada de mí o de Fede. Hay cosas que no me las había contado y eso me molesta. Toda esta situación con tanta exposición en la que todos opinan no nos hace bien como pareja y generan ciertos roces. Hoy no nos podemos dar un rótulo".