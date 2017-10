Axel: "Fui el único de mis hermanos que no pudo cagar a trompadas a mi papá"

Este jueves, Axel estuvo en El diván de Cortá por Lozano –segmento del programa conducido por Verónica Lozano en el que los famosos suelen abrir su corazón revelando intimidades que lograron marcarlos, para bien o para mal- y el músico volvió a mencionar el tema de un dura infancia bajo la tutela de un padre violento.

"En mi casa viví muchísima violencia y no solo yo, también mis hermanos y mi mamá", arrancó a contar Axel. "Mi mamá era muy sometida porque no podía salir de ese círculo vicioso. Mi papá para adentro de mi casa era una persona súper violenta y para afuera un cobarde. El patrón típico", recordó, con tristeza.

"Pero igualmente yo nunca guardé rencor por mi papá. Muchos amigos y hasta Delfi, mi mujer, me decían '¿por qué hacés eso con alguien que te castigó tanto?'. Yo siempre sostengo algo que es fundamental en mi vida: cachetada de guante blando, es como dar la otra mejilla. Siempre da un golpe de amor y buscá trascender eso", dijo.

"Con mi papá no tengo la relación que yo quisiera tener con mis hijos cuando sean grandes, de amistad, de ser su consejero. La relación es llevadera, lo tengo súper perdonado", reflexionó luego.

Y detalló: "Él alguna vez pidió perdón, pero el perdón tiene que estar acompañado por un cambio". "Tiene una violencia encubierta, es un gran abuelo con sus nietos, juega mucho con todos, pero siempre alguno termina lastimado. Hay algo en él para trabajar. Le dijimos muchísimas veces de que se sentara a charlar con un profesional porque es un tipo muy culto, muy inteligente", analizó.

Finalmente, tras el relato de Axel, Verónica graficó su bronca en una pregunta jugadísima: "¿Nunca te dio ganas de cagarlo a trompadas?", disparó la conductora. "Fui el único de mis hermanos que no pudo. Nunca le pegué a nadie y no me parece que sea la solución. No va conmigo" "Fui el único de mis hermanos que no pudo. Nunca le pegué a nadie y no me parece que sea la solución. No va conmigo", concluyó Axel.

