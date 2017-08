Felicidad pura para Pedro Alfonso que anoche debutó finalmente en Las Estrellas, la ficción producida por Pol-Ka Producciones, para El Trece, que se estrenó el 29 de mayo de 2017.

Pero claro, para esta nueva etapa en su carrera, Peter tuvo que bajarse del Bailando. "El a√Īo pasado ten√≠a dudas y despu√©s le met√≠ garra. Si hubiese pedido la final ni siquiera la producci√≥n me hubiese vuelto a llamar. Me moviliza mucho, mi equipo y en Ideas ya lo saben...", comentaba Alfonso en una entrevista.

"Me sigue costando poder imaginarme afuera. No lo puedo tomar como despedida. No podr√≠a empezar a agradecerte. Fueron siete a√Īos frente a la c√°mara, pero desde el 2003 que estoy en Showmatch", dec√≠a con emoci√≥n en el Bailando, el d√≠a de su despedida.

En Las Estrellas, el marido de Paula Chaves interpreta a Lucho, el primo de Luciano Castro. En ese marco, Pedro intentará ingresar a trabajar en el hotel de las hermanas y hasta podría ganarse el corazón de Carla (Natalie Pérez), con quien ya comenzó a coquetaear.

Mirá el video!

