Asaltaron y amenazaron con un martillo a Brian Lanzelotta en La Tablada

El episodio sucedió ayer por la tarde noche cuando Brian Lanzelotta se disponía a visitar a sus hermanos en La Tablada. El joven cantante tropical había arribado al lugar en su vehículo y cuando bajó se le aparecieron dos personas que empezaron a amenazarlo con pegarle con una maza y un martillo.

"Me estaba yendo a visitar a mis hermanos, a Tablada, y cuando bajo del auto vienen dos chabones con maza y martillo en la mano a darme un cañazo. Me empezaron a sacar todo, la billetera, la mochila con plata que había llevado porque tenía que pagar algunas cosas, me arrebataron la mochila y enseguida cayeron dos motos más en la cortada de mi casa", contó Brian a PrimiciasYa.com.

brian_lanzelotta.jpg

Lo cierto es que Lanzelotta llevaba dinero en esa mochila para abonarle a la persona que cuida a su hermano discapacitado.

"También se llevaron la billetera, el celular, los papeles del auto, documentos, registro, cédula, me dejaron en bolas. El auto no se lo llevaron. A todo esto me amagaban que me iban a dar un mazazo en la cabeza", añadió el cantante y compositor.

Cabe destacar que Brian vive en una cortada y que tal vez los ladrones sabían que él suele ir a su domicilio familiar varias veces por semana.

brian lanzelotta.jpg

"Mi sobrino desde la casa de enfrente estaba viendo todo. Lo bueno es que no la ligué. Fue una desgracia con suerte. Tengo que ir a hacer todo de nuevo. ¡Tenés que agradecer que te robaron y no te mataron! ¡Una locura!", sentenció.