"¡Dame el reloj o te mato!", le advirtió el motochorro. La víctima era el periodista Marcelo Longobardi , quien no alcanzó ni a reaccionar. El ladrón huyó con el botín, pero según la víctima "era uno barato que no valía casi nada".

El conductor de radio Mitre ya había sido víctima de otro hecho similar en octubre de 2014, en Barrio Parque, aunque a ese lo vinculó a cuestiones políticas y apuntó al kirchnerismo.

Todo sucedió a las 12.30 en Libertad 1340 (Retiro), cuando el periodista estaba por ingresar a la sede de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), para dar una conferencia.

Uno de los asaltantes se bajó de la moto y, a cara descubierta, tomó del cuello a Longobardi, lo amenazó de muerte y le exigió el reloj. "Pasó todo en una fracción de segundo. No tuve tiempo de pensar", dijo el conductor de "Cada Mañana" a Clarín.