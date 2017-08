Araceli González le paró el carro a Griselda Siciliani: "No me conoce, yo sí la conozco"

Este martes, Araceli González estuvo como invitada en Cortá por Lozano y, por supuesto, se refirió a la tirria que desde hace meses atrás, protagoniza con Griselda Siciliani, quien meses atrás, en un ciclo televisivo,

"Siempre soy muy respetuosa del hombre con el que estoy y con los que tuve. Lo soy cuando hablo de los otros. Nunca hablo mal del otro. A mí nunca me pasó en mis 25 años de carrera que alguien hablase mal de alguien que primero, no es amigo tuyo, no tuviste una relación laboral ni de pareja, no lo conoces. Y tener esa manera abierta de hablar, me molestó mucho", comenzó su descargo Araceli, en referencia a las declaraciones de Griselda.

Y siguió: "Si alguien conoce a Adrián más allá de su madre, soy yo. Crecimos juntos en esta profesión. Los dos hoy nos podemos mirar a los ojos y sabemos quiénes somos, en qué nos equivocamos", tiró González.

"Esto no significa que uno ni pueda tener otras parejas. Esto significa que así como yo no permitiría que Fabián hable mal de mi exmarido tampoco Adrián debe permitir que su exmujer habla mal de mi marido. Es una persona que ama y respeta a mis hijos. Adrián debe estar agradecido que Fabi esté en casa porque ama a mis hijos, ama a Tomás", continuó Ara.

Luego, se animó a enviar un mensaje, como para aclarar los tantos: "Está iniciando una carrera hace muy poco. ¿Viste cuando respetas a Mirtha Legrand? Respetame. Tengo 25 años en esto, hace poco que estás en esto. Yo vengo remándala de toda la vida. Araceli no es millonaria por Adrián Suar. Estoy cansada que hablen pelotudeces, que salgan abiertamente a hablar de uno. No me conoce, yo sí la conozco a ella".

"La conozco porque su relación con Adrián empezó en un momento en que yo estaba teniendo un acercamiento con él", cerró Araceli González. ¡Terrible!

