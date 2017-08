Araceli González, desesperada por la inseguridad: "Basta, por favor"

Este viernes, mientras conducía su auto, Araceli González se mostró furiosa (y con razón) de los constantes hechos delictivos que a diario se perpetran en la avenida 9 de Julio.

"Hola, necesito comunicar que necesitamos todos tener custodia en los semáforos de la 9 de julio, en la bajada de la autopista Illia, tanto del lado de 9 de julio como de Rodríguez Peña. Da miedo bajar ahí, miedo, ya intentaron robarme dos veces, no podemos todos los que transitamos para ir a nuestros trabajos o volver a nuestras casas tener el corazón en la boca cada vez que paramos en un semáforo", arrancó la actriz.

Y siguió: "Cada vez que está en rojo, cada vez que estamos ahí parados... Basta, por favor, custodia. Por favor, se los rogamos, es imposible transitar la 9 de julio, es tener siempre la sensación de vértigo, de miedo, es necesario tener custodia para que trabajemos todos en paz. Además, no es el cuidado solo para nosotros, es para todos, para las personas que vienen de afuera a la ciudad, es una de las avenidas más importantes", continuó.

"Necesitamos estar tranquilos, todos trabajamos. Y otra cosa, no hagan de lo que estoy diciendo ay, ¿de qué está hablando, inseguridad en la 9 de julio?, todos vivimos eso, todos tenemos miedo a parar en un semáforo en la 9 de julio, nos da terror, basta. Y una cosa más, no es que pasa ahora, pasó siempre, hace años y años que la 9 de julio es una inseguridad total, años y años, me parece que es momento de que nos pongamos las pilas ¿no?", concluyó Araceli González.

