Como si Diego Latorre no tuviera ya suficiente con la nueva embestida propinada por Natacha Jaitt al publicar cinco nuevos audios, ahora, el comentarista, suma un nuevo problema: la aparición de Soledad Stacul, ex empleada doméstica que habría sido amante de "Gambetita".

Este jueves, en El Tratamiento- ciclo televisivo que Fabián Doman conduce por Magazine- Tomás Dente dio a conocer un audio que Stacul le envió al periodista.

"Soy Soledad, la empleada chaqueña de la cual habla Natacha. Es cierto lo que ella está contando", fue lo primero que dijo la empleada doméstica. Y agregó: "Yo trabajé varios meses con la familia Latorre. Él comenzó un juego de seducción en el cual me confundía día a día. La verdad que no lo esperaba. Nunca me había pasado ningún tipo de situación así en mis anteriores trabajos".

Asimismo, Stacul sostuvo que las "situaciones" se generaban cuando Yanina Latorre estaba presente en la casa". "Parecía que le gustaba ese juego perverso, porque estaban los hijos y su esposa ahí", reveló.

Más tarde, la mujer, reconoció que le siguió el juego a Diego Latorre, pero que ese fue el final de sus días como mucama de la familia: "Cuando me quise reincorporar al trabajo mandé mensajes y llamadas a ella, preguntándole dónde me tenía que presentar. Nunca más me contestaron ni los chats ni los mensajes ni las llamadas ni nada. Nunca más", aseguró.

"Le escribí y le pregunté a él por qué me dejaron sin trabajo de un día para el otro. Me dijo: 'Mirá, no sé, eso lo maneja ella. Vos sabés cómo es Yanina. Así que suerte y que te mejores'. Se lavó las manos", concluyó.

